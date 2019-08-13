На греческом острове Эвбея – новые пожары, эвакуирован монастырь

Спасатели эвакуировали монастырь на греческом острове Эвбея и приказали готовиться к эвакуации жителям трех сел, после того как в центральной части острова вспыхнули пожары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Пожарная служба была оповещена вскоре после 3 часов ночи о пожаре в районе Агрилица, в муниципалитете Дирфис-Мессапия, на тушение были направлено 80 пожарных с 39 машинами, которым помогают четыре самолета и два вертолета.

Власти эвакуировали монастырь Панагия Макрималлис в качестве меры предосторожности, а селам Агрилица, Кондодеспоти и Макримали рекомендовали сохранять состояние повышенной готовности к эвакуации.

Тушению пожаров препятствуют сильный ветер, дующий в районе и неровная местность.

Дым от пожаров на Эвбее до Афин, покрывая части города дымкой.

Пожары на Эвбее в июле этого года привели к эвакуации нескольких деревень.