На греческом острове Эвбея – новые пожары, эвакуирован монастырь
Спасатели эвакуировали монастырь на греческом острове Эвбея и приказали готовиться к эвакуации жителям трех сел, после того как в центральной части острова вспыхнули пожары.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Пожарная служба была оповещена вскоре после 3 часов ночи о пожаре в районе Агрилица, в муниципалитете Дирфис-Мессапия, на тушение были направлено 80 пожарных с 39 машинами, которым помогают четыре самолета и два вертолета.
Власти эвакуировали монастырь Панагия Макрималлис в качестве меры предосторожности, а селам Агрилица, Кондодеспоти и Макримали рекомендовали сохранять состояние повышенной готовности к эвакуации.
Тушению пожаров препятствуют сильный ветер, дующий в районе и неровная местность.
Дым от пожаров на Эвбее до Афин, покрывая части города дымкой.
Пожары на Эвбее в июле этого года привели к эвакуации нескольких деревень.