На грецькому острові Евбея нові пожежі, евакуйований монастир

Рятувальники евакуювали монастир на грецькому острові Евбея і наказали готуватися до евакуації мешканцях трьох сіл, після того як у центральній частині острова спалахнули пожежі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Пожежна служба була оповіщена невдовзі після 3 години ночі про пожежу у районі Агриліца, в муніципалітеті Дірфіс-Мессапія, на гасіння були направлені 80 пожежників із 39 машинами, яким допомагають чотири літаки та два вертольоти.

Влада евакуювала монастир Панагія Макрималліс в якості запобіжного заходу, а селам Агриліца, Кондодеспоті та Макрималі рекомендували зберігати стан підвищеної готовності до евакуації.

Гасінню пожеж перешкоджають сильний вітер, що дме в районі та нерівна місцевість.

Дим від пожеж на Евбеї аж до Афін, вкриваючи частини міста серпанком.

Пожежі на Евбеї у липні цього року призвели до евакуації кількох сіл.