МИД хочет научить новых депутатов иностранным делам

МИД разрабатывает курс для будущих членов комитета ВР, на котором расскажет о видении проблем международной повестки дня, приоритетах внешней политики и работе парламентских делегаций при международных организациях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"Сейчас мы работаем вместе с дипломатической академией над тем, чтобы предложить будущим членам комитета по иностранным делам, если с их стороны будет соответствующий интерес, профессиональный курс для того, чтобы рассказать тем, кому это нужно, кто не работал на дипслужбе, то, что мы знаем", - сказал он.

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Госсекретарь уточнил, что речь идет не о том, чтобы кого-то учить, а о возможности поделиться специфической информацией.

"Мы намерены поделиться нашим видением проблем международной политики, приоритетности направлений, дать информацию о работе парламентских делегаций при международных организациях. Это специфические вопросы, которые требуют владения специфической информацией, поделиться которой мы и предлагаем, а решение - за народными избранниками", - добавил дипломат.

При этом он отметил, что содержательная часть курса только разрабатывается.

Заяц также положительно оценил возможную перспективу, что дипломат Богдан Яременко от партии "Слуга народа" возглавит комитет Верховной Рады по иностранным делам.

"Если он будет избран председателем комитета по иностранным делам, с моей точки зрения, это будет очень хороший шаг, поскольку этот профильный для нас комитет возглавит коллега, работавший и в аппарате, и за рубежом, который знает, как работает дипломатическая служба", - сказал госсекретарь.

При этом он уточнил, что за последнее время уже несколько раз встречался с Яременко.

Напомним, будущие депутаты от "Слуги народа" проходили недельное обучение в Киевской школе экономики. В результате такого образования они должны были получить портфель из четырех документов, которые должны помочь им работать в парламенте.