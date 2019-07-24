Климпуш-Цинцадзе против сокращения комитета и поста вице-премьера по евроинтеграции

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выступила против идей объединения в Верховной раде комитета по евроинтеграции с комитетом по иностранным делам, а также сокращения должности вице-премьера по евроинтеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом вице-премьер заявила в Киеве на презентации отчета за время работы в правительстве.

"Я бы хотела подчеркнуть необходимость сохранения институциональных механизмов. Меня беспокоят некоторые заявления новых политиков из уже, очевидно, правящей партии о том, что нужно, например, объединять комитет по европейской интеграции в Верховной раде с комитетом по иностранным делам. Я считаю, что это абсолютно отражает полное непонимание того, что такое европейская интеграция. Это табула раса, на которой еще надо писать и писать, и заполнять эту табула раса для того, чтобы объяснять, что такое европейская интеграция", - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе также раскритиковала заявления о возможной ликвидации должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, "отвечающего за взаимодействие с ЕС и НАТО на практическом уровне".

"Это можно сочетать с министерской должностью, но если мы... Идея возложить, скажем, задачи европейской и евроатлантической интеграции на премьер-министра – не нова. Возможно, из благородных намерений Арсений Яценюк в первых двух правительствах взял на себя координацию этой работы, но очевидно, количество и приоритетность задач, которые ежедневно требуют внимания премьер-министра, не позволили ему реально сосредоточиться на приоритезации европейской и евроатлантической интеграции", - пояснила она.

Климпуш-Цинцадзе также предложила укрепить должность вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, чтобы он имел право вето на решения правительства, нарушающие Соглашение об ассоциации с ЕС.

Напомним, две недели назад от председателя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова прозвучало заявление о необходимости объединения парламентских комитетов по иностранным делам и по вопросам европейской интеграции.

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