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В Вашингтоне заинтересованы в модификации "нормандского формата" и вступлении в него США

Четверг, 15 августа 2019, 10:20

Соединенные Штаты считают интересным предложение президента Владимира Зеленского по модификации "нормандского формата" с присоединением к нему США.

Об этом поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал в интервью, опубликованном на "Европейской правде".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

"Конечно, надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Великобритании, но я могу сказать, что нам это интересно", - заявил он.

По словам посла, на переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер.

"Он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", - отметил Тейлор.

На прошлой неделе в МИД Франции заявили, что возможность расширения "нормандского формата" за счет США не рассматривается.

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