Поверенный в делах США: идея о миротворцах на Донбассе до сих пор на рассмотрении

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что идея миротворческой миссии на Донбассе не снята с рассмотрения.

Об этом он сказал в интервью, опубликованном на "Европейской правде".

"Да, эта идея до сих пор на столе. Миротворцы - это вариант, хотя и не единственный", - отметил Тейлор.

По его словам, о такой возможности говорит и президент РФ Владимир Путин, и международное сообщество.

"Этот сценарий не предусмотрен Минскими соглашениями, но он им не противоречит. Вполне возможно получить согласие Совбеза ООН на то, чтобы группа государств сформировала пул наблюдателей, миротворцев, которые обеспечат вывода войск в России, смогут разоружить так называемые "республики" и создать условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы", - отметил дипломат.

"Там нужно создать суды, возвращение переселенцев, возобновить выплату пенсий. Международное сообщество может это обеспечить, и это позволит россиянам уйти оттуда", - добавил он.

По мнению Тейлора, это обеспечит Путину возможность сохранить лицо.

"Он сможет сказать: я успешно защитил русскоязычных на Донбассе, теперь эту роль берет на себя международное сообщество", - отметил посол.