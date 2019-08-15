Повірений у справах США: ідея про миротворців на Донбасі досі на розгляді

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що ідея миротворчої місії на Донбасі не знята з розгляду.

Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому на "Європейській правді".

"Так, ця ідея досі на столі. Миротворці – це варіант, хоч і не єдиний", - зазначив Тейлор.

За його словами, про таку можливість говорить і президент РФ Владімір Путін, і міжнародна спільнота.

"Цей сценарій не передбачений Мінськими угодами, але він їм не суперечить. Цілком можливо отримати згоду Радбезу ООН на те, щоби група держав сформувала пул спостерігачів, миротворців, які забезпечать виведення військ до Росії, які зможуть роззброїти так звані "республіки" та створити умови, за яких на Донбасі можуть пройти місцеві вибори", - зазначив дипломат.

"Там потрібно створити суди, забезпечити повернення переселенців, відновити виплату пенсій. Міжнародна спільнота може це забезпечити, і це дозволить росіянам піти звідти", - додав він.

На думку Тейлора, це забезпечить Путіну можливість зберегти обличчя.

"Він зможе сказати: я успішно захистив російськомовних на Донбасі, тепер цю роль бере на себе міжнародна спільнота", - зазначив посол.