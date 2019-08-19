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Возле ирландской границы взорвалась бомба

Понедельник, 19 августа 2019, 15:12

Вблизи границы Ирландии и британской Северной Ирландии 19 августа произошел взрыв неизвестного устройства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция Северной Ирландии заявила, что офицеров, которым посчастливилось выжить, хотели заманить и убить.

Вечером 17 августа правоохранители получили сообщение об обнаруженном неизвестном устройстве в графстве Фермана, всего в нескольких километрах от границы. Оказалось, что это был муляж взрывчатки, однако при обыске близлежащих территорий 19 августа произошел взрыв другого устройства. У полиции нет данных о пострадавших.

"Хотя это расследование находится на очень ранней стадии, я твердо убежден, что это была преднамеренная попытка заманить полицию и коллег-взрывотехников, чтобы убить их", - сказал заместитель начальника полиции Стивен Мартин.

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