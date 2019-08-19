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Біля ірландського кордону вибухнула бомба

Понеділок, 19 серпня 2019, 15:12

Поблизу кордону Ірландії та британської Північної Ірландії 19 серпня стався вибух невідомого пристрою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція Північної Ірландії заявила, що офіцерів, яким пощастило вижити, хотіли заманити та вбити.

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Ввечері 17 серпня правоохоронці отримали повідомлення про виявлений невідомий пристрій в графстві Фермана, всього за декілька кілометрів від кордону. Виявилося, що це був муляж вибухівки, проте під час обшуку поблизьких територій 19 серпня стався вибух іншого пристрою. У поліції немає даних про постраждалих.

"Хоча це розслідування перебуває на дуже ранній стадії, я твердо переконаний, що це була навмисна спроба заманити поліцію та колег вибухотехніків для того, щоб вбити їх", - сказав заступник начальника поліції Стівен Мартін.

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