Китай пригрозил отомстить США за новое расширение пошлин

Китай пригрозил США неназванными "необходимыми контрмерами", если запланированное Трампом повышение тарифов на китайские товары будет продолжено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Министерство торговли Китая заявило, что заявление Трампа о тарифах является нарушением его июньского соглашения с президентом Си Цзиньпином о восстановлении торговых переговоров.

Министерство заявило, что если меры США вступят в силу, то "Китаю придется принять необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить свои основные интересы".

"Соединенные Штаты понесут все последствия", - говорится в заявлении министерства в пятницу.

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В четверг Трамп заявил, что 1 сентября он введет дополнительное 10-процентную пошлину почти весь китайский импорт, который до сих пор был освобожден от таких сборов. Ожидается, что пошлиной обложат товары на 300 млрд долларов.

10 мая начали действовать повышенные до 25% пошлины США на китайские товары более 5,7 тыс. Категорий общей стоимостью в 250 млрд долларов.

В ответ Пекин повысил импортные пошлины на товары США на 110 млрд долларов.