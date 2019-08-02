Китай пригрозив відплатити США за нове розширення мит

Китай пригрозив США неназваними "необхідними контрзаходами", якщо заплановане Трампом підвищення тарифів на китайські товари буде продовжено.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що заява Трампа про тарифи є порушенням його червневої угоди з президентом Сі Цзіньпіном про відновлення торгових переговорів.

Міністерство заявило, що якщо заходи США набудуть чинності, то "Китаю доведеться прийняти необхідні контрзаходи, щоб рішуче захистити свої основні інтереси".

"Сполучені Штати понесуть усі наслідки", - йдеться у заяві міністерства в п’ятницю.

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У четвер Трамп заявив, що 1 вересня він введе додаткове 10-відсоткове мито на майже весь китайський імпорт, який досі був звільнений від таких зборів. Очікується, що митом обкладуть товари на 300 мільярдів доларів.

10 травня почали діяти підвищені до 25% мита США на китайські товари понад 5,7 тис. категорій загальною вартістю в 250 млрд доларів.

У відповідь Пекін підвищив імпортні мита на товари США на 110 млрд доларів.