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"Слуга народа" ограничила комитет по евроинтеграции минимальным числом депутатов






"Слуга народа" ограничила комитет по евроинтеграции минимальным числом депутатов

Вторник, 20 августа 2019, 16:02

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что партия "Слуга народа" решила, что в комитете Верховной рады по евроинтеграции должно быть не более семи депутатов - минимальное количество, о котором договорились политические силы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Не учитывая общего решения о предельном размере комитетов, которое было достигнуто на первом заседании подготовительной группы на прошлой неделе (от 7 до 31 депутата), руководство монобольшинства решило, что, например, в комитете по евроинтерации должно быть не не менее, а не более семи (!) человек", - написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

В то же время, добавила она, в комитете, который будет заниматься цифровой трансформацией, планируется участие двадцати депутатов.

Следует отметить, что другие фракции могли предложить в комитет больше депутатов, однако его численность была установлена ​​в соответствии с тем количеством, которое смогла подать "Слуга народа" - четыре депутата. В "Слуге народа" намерены сохранить большинство во всех без исключения комитетах; это означает, что при 4 представителя СН в евроинтеграционном комитете - для остальных фракций в нем остается суммарная квота только в 3 места.

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"Такое предложение СН свидетельствует о "весомости" евроинтеграции среди приоритетов партии, которая уже завтра станет правящей", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

ОБНОВЛЕНО: Депутат Ирина Геращенко в комментарии "Европейской правде" заявила, что идея СН была одобрена на уровне подгруппы, которая ведет подготовку финального решения по поводу данного вопроса.

Впрочем, пока принятие этого проекта не подтверждается официально, о нем известно только со слов нескольких народных депутатов.

"Напомню, евроинтеграция - это не "международные вояжи", не торжественные фото с руководителями ЕС, а, прежде всего, долгая и кропотливая работа во всех сферах жизни страны - от транспорта, таможни и энергетики до защиты авторских прав и изменения трудового законодательства. Именно от профильного комитета зависит, как быстро и насколько качественно Рада будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, которых так ждут украинцы", - заявила вице-премьер.

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