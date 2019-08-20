"Слуга народу" хоче обмежити комітет з євроінтеграції мінімальною кількістю депутатів

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що партія "Слуга народу" вирішила, що в комітеті Верховної ради з євроінтеграції має бути не більше ніж сім депутатів – мінімальна кількість, про яку домовилися політичні сили.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Знехтувавши спільним рішенням щодо граничного розміру комітетів, яке було досягнуте на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата), керівництво монобільшості вирішило, що, наприклад, у комітеті з євроінтерації має бути не не менше, а НЕ БІЛЬШЕ, ніж сім (!) людей", - написала Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, додала вона, в комітеті, що опікуватиметься цифровою трансформацією, має працювати двадцять депутатів.

Слід зазначити, що інші фракції були здатні запропонувати в комітет більшу кількість депутатів, однак його чисельність була встановлена відповідно до кількості, яку змогла представити "Слуга народу" - чотири депутати. У "Слузі народу" мають намір зберегти більшість у всіх без винятку комітетах. Це означає, що за 4 представників СН в євроінтеграційному комітеті - для інших фракції у ньому лишається сумарна квота лише у 3 місця.

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"Така пропозиція СН свідчить про "вагомість" євроінтеграції серед пріоритетів партії, що завтра вже стане правлячою", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

ОНОВЛЕНО: Депутатка Ірина Геращенко в коментарі "Європейській правді" заявила, що ідея СН була схвалена на рівні підгрупи, що веде підготовку фінального рішення щодо даного питання.

Втім, наразі ухвалення цього проекту не підтверджують офіційно, про нього відомо лише зі слів кількох народних депутатів.

"Нагадаю, євроінтеграція - це не "міжнародні вояжі", не урочисті фото з очільниками ЄС, а, перш за все, довга, копітка і марудна робота у всіх сферах життя країни - від транспорту, митниці та енергетики до захисту авторських прав та зміни трудового законодавства. Саме від профільного комітету залежить, як швидко та наскільки якісно Рада розглядатиме євроінтеграційні законопроєкти, на які так чекають українці", - заявила віцепрем’єрка.