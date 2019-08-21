Более 30 пассажиров пострадали от турбулентности в самолете, который аварийно сел в Мадриде

35 пассажиров нуждались в помощи в результате турбулентности при посадке самолета, прибывшего из Маврикия в Мадрид.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

После посадки по меньшей мере десять пассажиров попали в больницу с ушибами и порезами.

По данным издания, во время полета самолет Airbus A330-343 попал в зону турбулентности и резко потерял около 300 метров высоты.

Пилотам удалось выровнять самолет. При посадке в мадридском аэропорту Барахас был задействован экстренный план из-за сообщения о пострадавших на борту.

"Мы родились заново. Я думала, что самолет разобьется", - рассказала одна из пассажирок рейса.