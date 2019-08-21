Более 30 пассажиров пострадали от турбулентности в самолете, который аварийно сел в Мадриде
Среда, 21 августа 2019, 12:59
35 пассажиров нуждались в помощи в результате турбулентности при посадке самолета, прибывшего из Маврикия в Мадрид.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.
После посадки по меньшей мере десять пассажиров попали в больницу с ушибами и порезами.
По данным издания, во время полета самолет Airbus A330-343 попал в зону турбулентности и резко потерял около 300 метров высоты.
Пилотам удалось выровнять самолет. При посадке в мадридском аэропорту Барахас был задействован экстренный план из-за сообщения о пострадавших на борту.
"Мы родились заново. Я думала, что самолет разобьется", - рассказала одна из пассажирок рейса.
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