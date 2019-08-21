Більше 30 пасажирів постраждали від турбулентності в літаку, що аварійно сів у Мадриді
Середа, 21 серпня 2019, 12:59
35 пасажирів потребували допомоги в результаті турбулентності під час посадки літака, який прибув з Маврикія до Мадрида.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
Після посадки щонайменше десять пасажирів потрапили до лікарні з забоями і порізами.
За даними видання, під час польоту літак Airbus A330-343 потрапив в зону турбулентності і різко втратив близько 300 метрів висоти.
Пілотам вдалося вирівняти літак. При посадці в мадридському аеропорту Барахас був задіяний екстрений план через повідомлення про постраждалих на борту.
"Ми народилися заново. Я думала, що літак розіб'ється", - розповіла одна з пасажирок рейсу.
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