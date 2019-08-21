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Більше 30 пасажирів постраждали від турбулентності в літаку, що аварійно сів у Мадриді

Середа, 21 серпня 2019, 12:59

35 пасажирів потребували допомоги в результаті турбулентності під час посадки літака, який прибув з Маврикія до Мадрида.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Після посадки щонайменше десять пасажирів потрапили до лікарні з забоями і порізами.

За даними видання, під час польоту літак Airbus A330-343 потрапив в зону турбулентності і різко втратив близько 300 метрів висоти.

Пілотам вдалося вирівняти літак. При посадці в мадридському аеропорту Барахас був задіяний екстрений план через повідомлення про постраждалих на борту.

"Ми народилися заново. Я думала, що літак розіб'ється", - розповіла одна з пасажирок рейсу.

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