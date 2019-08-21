Ниинистьо объяснил Путину, почему в Финляндии нет таких протестов, как в Москве

Президент Финляндии Саули Ниинистьо после переговоров с главой РФ в Хельсинки заявил, что в его стране нет таких протестов, как в Москве, так как у финнов существует эффективный контакт между властью и обществом.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я через телевидение наблюдаю за событиями в Москве и других городах. И видимо было бы слишком легкомысленно сказать, что, к счастью, у нас такого нет, такого у нас не происходит (в этот момент Путин улыбнулся - ред.). У нас, все-таки, есть контакт между администрацией, управленческими структурами и гражданским обществом. И это одна из причин, почему у нас такого нет", - сказал он.

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"Что касается членства России в Совете Европы, именно общественные организации российские считали важным сохранение членства России в этой организации", - добавил он.

Финский лидер отметил, что Хельсинки способствовало решению вернуть Россию в ПАСЕ.

Напомним, глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве.