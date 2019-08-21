Нііністьо пояснив Путіну, чому у Фінляндії немає таких протестів, як у Москві

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо після переговорів з главою РФ у Гельсінкі заявив, що у його країні немає таких протестів, як у Москві, бо у фінів існує ефективний контакт між владою та суспільством.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я через телебачення спостерігаю за подіями у Москві та інших містах. І мабуть було б надто легковажно сказати, що, на щастя, у нас такого немає, такого у нас не відбувається (у цей момент Путін посміхнувся - ред.). У нас, все-таки, є контакт між адміністрацією, управлінськими структурами і громадянським суспільством. І це одна з причин, чому в нас такого немає", - сказав він.

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"Що стосується членства Росії в Раді Європи, саме громадські організації російські вважали важливим збереження членства Росії в цій організації", - додав він.

Фінський лідер зазначив, що Гельсінкі посприяло рішенню повернути Росію до ПАРЄ.

Нагадаємо, глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку із масовими затриманнями та побиттями демонстрантів у Москві.