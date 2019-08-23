Сайт Кремля исказил слова Макрона о свободных выборах

Сайт Кремля в расшифровке встречи и общения с журналистами президентов России и Франции в Брегансоне исказил в переводе высказывания Эммануэля Макрона об участии "желтых жилетов" в выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Говоря об акциях протеста "желтых жилетов", Эммануэль Макрон отметил, что их участники позже смогли свободно принять участие в выборах.

"Те, кто принимал участие в манифестациях, затем свободно участвовали в выборах."Желтые жилеты" принимали участие в выборах в Европарламент, затем будут участвовать в муниципальных выборах. И это очень хорошо.

В нашей стране люди могут свободно высказываться, свободно участвовать в манифестациях, свободно идти на выборы. Единственное, чего мы не можем допустить - это чтобы они осуществляли погромы и нарушали общественный порядок", - цитирует Эммануэля Макрона RFI.

В то же время на сайте Кремля его высказывания перевели так: "Но вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, не смогли представить свою кандидатуру, не смогли сделать это свободно, без каких-либо препятствий".

Прес-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил несоответствия ошибкой переводчика: "Речь идет о скрипте слов синхрониста. Такое случается", - цитирует его "Новая газета".

По состоянию на сейчас стенограмму на сайте Кремля исправлено.

В то же время в высказывании Макрона на сайте российского президента отсутствует отрывок о том, что во Франции "люди могут свободно высказываться и свободно участвовать в манифестациях".