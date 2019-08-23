Сайт Кремля спотворив слова Макрона про вільні вибори

Сайт Кремля у розшифровці зустрічі й спілкування з журналістами президентів Росії та Франції в Брегансоні спотворив у перекладі висловлювання Еммануеля Макрона про участь "жовтих жилетів" у виборах до Європейського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про акції протесту "жовтих жилетів", Еммануель Макрон зазначив, що їхні учасники пізніше змогли вільно взяти участь у виборах.

"Ті, хто брав участь в маніфестаціях, потім вільно брали участь у виборах. "Жовті жилети" брали участь у виборах до Європарламенту, потім будуть брати участь в муніципальних виборах. І це дуже добре.

У нашій країні люди можуть вільно висловлюватися, вільно брати участь у маніфестаціях, вільно йти на вибори. Єдине, чого ми не можемо допустити - це щоб вони здійснювали погроми і порушували громадський порядок", - цитує Еммануеля Макрона RFI.

Водночас на сайті Кремля його висловлювання переклали так: "Але ви знаєте, що всі ці люди, які захотіли виставити свої кандидатури в ході європейської виборчої кампанії, не змогли представити свою кандидатуру, не змогли зробити це вільно, без якихось перешкод".

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков пояснив невідповідності помилкою перекладача: "Мова йде про скрипт слів синхроніста. Таке трапляється", - цитує його "Новая газета".

Станом на зараз стенограму на сайті Кремля виправлено.

Водночас у висловлюванні Макрона на сайті російського президента відсутній уривок про те, що у Франції "люди можуть вільно висловлюватися і вільно брати участь у маніфестаціях".