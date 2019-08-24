Зеленский наградил орденами ряд европейских политиков

В честь празднования Дня независимости Украины государственные награды получили граждане других стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на указ, опубликованный на сайте президента Украины.

В частности, орденом Ярослава Мудрого II степени награжден президент Стортинга (парламента) Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах Олемика Томмессена.

Орденом "За заслуги" III степени награжден трех депутатов британского парламента: Джона Виттингдейда (голову многопартийной парламентской группы по связям с Украиной), Полин Летем и Стюарта Мак-Дональда.

Также этим орденом был награжден депутата Национальной ассамблеи Уэльса Мика Антонива, депутата Ассамблеи Республики Португалия и председателя группы дружбы "Украина-Португалия" Рикарду Мануэля Бешигу, а также генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланд.

Орденом княгини Ольги I степени ьуло награжден депутатку Европарламента Сандра Калниете. Кроме того, были награждены низкую иностранных общественных деятелей, в том числе - украинского происхождения.

Согласно тексту президентского указа, они были награждены "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность".