Зеленський нагородив орденами низку європейських політиків

На честь святкування Дня незалежності України було нагороджено державними відзнаками низку громадян інших країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на указ, оприлюднений на сайті президента України.

Зокрема, орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеню нагороджено президента Стортингу (парламенту) Королівства Норвегії у 2013 - 2018 роках Олеміка Томмессена.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеню нагороджено трьох депутатів британського парламенту: Джона Віттінгдейда (голову багатопартійної парламентської групи у зв'язках з Україною), Полін Летем та Стюарта Мак-Дональда.

Також цим орденом було нагороджено депутата Національної асамблеї Уельсу Міка Антоніва, депутата Асамблеї Республіки Португалія та голову групи дружби "Україна-Португалія" Рікарду Мануеля Бешігу, а також генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда.

Орденом княгині Ольги І ступеня ьуло нагороджено депутатку Європарламенту Сандру Калнієте. Крім того, було нагороджено низьку закордонних громадських діячів, в тому числі – українського походження.

Згідно тексту президентського указу, їх було нагороджено "за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність".