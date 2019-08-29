В Испании ошибка фармацевтов вызвала "синдром оборотня" у 17 детей

Власти Испании утверждает, что зафиксировала 17 случаев "синдрома оборотня" у детей после применения, как считалось, лекарств против рефлюкса, во флаконах которых по ошибке оказалось средство против выпадения волос.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.

У детей - некоторые из них младенцы - по всему телу начали расти волосы. После исследования власти обнаружили, что лекарство на самом деле содержало миноксидил, который используется для лечения выпадения волос.

Министр здравоохранения Мария Луиза Карседо заявила, что в среду оказалось, что одна из лабораторий, которая перепутала препараты, распространила его в аптеках. Неправильные лекарства изъяли с рынка, а лабораторию закрыли.

Сейчас дети страдают от редкого состояния, известного как гипертрихоз, который вызывает ненормальный рост волос, однако, по данным медиков, они выздоравливают без осложнений.