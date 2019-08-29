В Іспанії помилка фармацевтів спричинила "синдром перевертня" у 17 дітей

У дітей - деякі з них немовлята - по всьому тілу почало рости волосся. Після дослідження влада виявила, що ліки насправді містило міноксидил, який використовується для лікування випадіння волосся.

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Міністр охорони здоров'я Марія Луїза Карседо заявила, що в середу виявилось, що одна з лабораторій, яка сплутала препарати, розповсюдила його в аптеках. Помилкові ліки вилучили з ринку, а лабораторію закрили в рамках запобіжного заходу.

Зараз діти страждають від рідкісного стану, відомого як гіпертрихоз, який викликає ненормальний ріст волосся, однак за даними медиків, вони одужують без ускладнень.