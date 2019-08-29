Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Вадима Пристайка запропонували на посаду глави МЗС

Посол України в Раді Європи стане віцепрем'єром з євроінтеграції

У партії Зеленського звинуватили В'ятровича у погіршенні відносин з Польщею

США загальмували військову допомогу Україні на тлі візиту Болтона до Києва






В Іспанії помилка фармацевтів спричинила "синдром перевертня" у 17 дітей

Четвер, 29 серпня 2019, 11:38

Влада Іспанії стверджує, що зафіксувала 17 випадків "синдрому перевертня" у дітей після застосування, як вважалося, ліків проти рефлюксу, у флаконах яких помилково виявився засіб проти випадіння волосся.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian.

У дітей - деякі з них немовлята - по всьому тілу почало рости волосся. Після дослідження влада виявила, що ліки насправді містило міноксидил, який використовується для лікування випадіння волосся.

Читайте також
Німеччина запроваджує обов'язкову вакцинацію проти кору для дітей

Міністр охорони здоров'я Марія Луїза Карседо заявила, що в середу виявилось, що одна з лабораторій, яка сплутала препарати, розповсюдила його в аптеках. Помилкові ліки вилучили з ринку, а лабораторію закрили в рамках запобіжного заходу.

Зараз діти страждають від рідкісного стану, відомого як гіпертрихоз, який викликає ненормальний ріст волосся, однак за даними медиків, вони одужують без ускладнень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua