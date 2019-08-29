Пристайко: за полгода необходимо кардинально продвинуться в решении конфликта на Донбассе

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко поставит задачу дипломатическому корпусу в течение полугода значительно продвинуться в решении конфликта на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в своем выступлении в Раде перед голосованием за его назначение.

"Мы не можем и не будем вести бесконечные переговоры в различных форматах. Я ценю всю ту работу, которая была проведена до меня, верю, что благодаря упрямству, осторожности, иногда хитрости наших предшественников и безусловно поддержки наших партнеров нам удалось предотвратить войну с Россией", - сказал он.

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Пристайко отметил, что если мирный процесс не будет продвигаться, то Украина будет думать над следующими шагами.

"Теперь следующий этап, президент предложил ряд компромиссных шагов, в первую очередь, направленных на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий был перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в Станице Луганской, восстанавливаем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы эффективного информационного сопротивления. Хочу верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут возможность открыть новую страницу мирного процесса ", - сказал он.

"Сейчас не так важно, как мы это будем делать: путем привлечения миротворческих миссий или путем выполнения "Минска". Критически важно другое - у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок", - подчеркнул Пристайко.