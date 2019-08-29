Рада назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины

Верховная Рада назначила Вадима Пристайко новым министром иностранных дел Украины.

Как сообщает "Европейская правда", за его назначение проголосовали 310 депутатов.

"Самый большой наш внешнеполитический приоритет: восстановление мира на Востоке и деоккупация и возвращение Крыма...Нам нужен мир для ускорения социального и экономического развития", - сказал Пристайко перед голосованием.

Он отметил, что курс Украины в направлении ЕС и НАТО останется неизменным.

Пристайко до этого назначения работал заместителем главы офиса президента и возглавлял представительство Украины при НАТО в Брюсселе.

Президент Владимир Зеленский внес в Раду назначение Пристайко еще 11 июня, но депутаты предыдущего созыва дважды провалили голосование за увольнение тогдашнего главы МИД Павла Климкина.

Ранее стало известно, что в качестве вице-премьера по вопросам европейской интеграции в новом правительстве будет работать посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.