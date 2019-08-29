Пристайко: за пів року необхідно кардинально просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі

Новий міністр закордонних справ Вадим Пристайко поставить завдання дипломатичному корпусу протягом пів року значно просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі в Раді перед голосуванням за його призначення.

"Ми не можемо і не будемо вести нескінченні переговори в різних форматах. Я ціную всю ту роботу, яка була проведена до мене, вірю, що завдяки впертості, обережності, іноді хитрощі наших попередників і безумовно підтримки наших партнерів нам вдалося запобігти війні з Росією", - сказав він.

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Пристайко зазначив, що якщо мирний процес просуватиметься, то Україна буде думати над наступними кроками.

"Тепер наступний етап, президент запропонував низку компромісних кроків, в першу чергу, спрямованих на відновлення зв'язків з нашим власним народом, який виявився за лінією дотику. Ціною значних зусиль був перезапущений процес обміну полоненими, відновлюється повідомлення у Станиці Луганській, відновлюємо інфраструктуру і забезпечуємо соціальні виплати, ведеться робота зі створення системи ефективного інформаційного опору. Хочу вірити, що ці кроки за підтримки міжнародного співтовариства дадуть можливість відкрити нову сторінку мирного процесу", - сказав він.

"Зараз не так важливо, як ми це будемо робити: чи шляхом залучення миротворчих місій або шляхом виконання "Мінська". Критично важливо інше - у нас на це півроку. Я націлюю дипломатичну службу на цей піврічний термін", - підкреслив Пристайко.