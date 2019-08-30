В НАТО отнесли Украину к странам, использующим программное обеспечение LOGFAS

Секретариат штаб-квартиры НАТО по консультациям, командованию и управлению решил внести Украину в список государств, использующих программное обеспечение LOGFAS.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВС Украины.

Лицензионное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение пяти лет. Программное обеспечение LOGFAS будет использоваться с целью изучения возможностей и анализа заложенных функциональных процессов во время логистических учений и обучения личного состава.

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Проект лицензионного соглашения между Министерством обороны Украины и Агентством НАТО по связи и информации ранее подписал представитель Генштаба и передал его в управление развития автоматизации Вооруженных сил Украины для завершения соответствующих процедур со стороной НАТО и дальнейшего использования программного обеспечения LOGFAS по его функциональному назначению.