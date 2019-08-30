Министр культуры Эстонии отказался ехать на форум в Санкт-Петербург

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас отклонил предложение своего российского коллеги посетить намечен на середину ноября Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, сославшись на занятость.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"К сожалению, в эти дни министр культуры будет занят выполнением других обязанностей, и я вынуждена сообщить, что он не сможет принять приглашение", - написала организаторам культурного форума советник отдела внешних связей министерства культуры Майму Сибритс.

В приглашении российского Минкульта подчеркивается, что намеченный на 14-16 ноября форум станет знаковым событием, так как на нем соберутся деятели культуры, специалисты, политики, общественные деятели и представители деловых кругов. В прошлом году его посетило 35 тысяч человек, а в открытии Форума принял участие президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что 14 ноября Тынис Лукас примет участие в организованной Фондом интеграции международной конференции на тему языка, на который прибудут эксперты из США, Великобритании, Германии, Канады и других стран.