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Міністр культури Естонії відмовився їхати на форум у Санкт-Петербург

П'ятниця, 30 серпня 2019, 12:52

Міністр культури Естонії Тиніс Лукас відхилив пропозицію свого російського колеги відвідати намічений на середину листопада Міжнародний культурний форум у Санкт-Петербурзі, пояснивши це зайнятістю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"На жаль, у ці дні міністр культури буде зайнятий виконанням інших обов'язків, і я змушена повідомити, що він не зможе прийняти ваше запрошення", – написала організаторам культурного форуму радник відділу зовнішніх зв'язків міністерства культури Майму Сібрітс.

У запрошенні російського Мінкульту підкреслюється, що намічений на 14-16 листопада форум стане знаковою подією, бо на ньому зберуться діячі культури, фахівці, політики, громадські діячі і представники ділових кіл. Минулого року його відвідало 35 000 осіб, а у відкритті Форуму взяв участь президент РФ Владімір Путін.

Зазначається, що 14 листопада Тиніс Лукас візьме участь в організованій Фондом інтеграції міжнародної конференції на тему мови, на яку прибудуть експерти з США, Британії, Німеччини, Канади та інших країн.

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