Грузия призывает РФ прекратить мобилизацию войск на линии оккупации
Министерство иностранных дел Грузии призвало Российскую Федерацию прекратить незаконные действия в связи с нагнетанием ситуации у села Чорчана, расположенного на территории, контролируемой властями Грузии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Грузия Online".
"Министерство иностранных дел выражает тревогу за мобилизацию военной техники и персонала оккупационными силами у линии оккупации вблизи села Чорчана", - говорится в заявлении.
Тбилиси подчеркивает: такие деструктивные действия, как и неприемлемые заявления руководства оккупационного режима, являются очередной провокацией, "что еще больше отягощает сферу безопасности, и имеет целью дестабилизацию обстановки".
МИД призывает Российскую Федерацию прекратить такие незаконные действия, выполнить взятые на себя международные обязательства, в частности соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии.
Грузия также просит международное сообщество должным образом отреагировать на незаконные действия на линии оккупации, "и принять соответствующие меры, чтобы остановить их".