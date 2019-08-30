Грузия призывает РФ прекратить мобилизацию войск на линии оккупации

Министерство иностранных дел Грузии призвало Российскую Федерацию прекратить незаконные действия в связи с нагнетанием ситуации у села Чорчана, расположенного на территории, контролируемой властями Грузии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Грузия Online".

"Министерство иностранных дел выражает тревогу за мобилизацию военной техники и персонала оккупационными силами у линии оккупации вблизи села Чорчана", - говорится в заявлении.

Тбилиси подчеркивает: такие деструктивные действия, как и неприемлемые заявления руководства оккупационного режима, являются очередной провокацией, "что еще больше отягощает сферу безопасности, и имеет целью дестабилизацию обстановки".

МИД призывает Российскую Федерацию прекратить такие незаконные действия, выполнить взятые на себя международные обязательства, в частности соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

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Грузия также просит международное сообщество должным образом отреагировать на незаконные действия на линии оккупации, "и принять соответствующие меры, чтобы остановить их".