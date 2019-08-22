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Волкер о новых действия РФ в Грузии: это трагедия для местных

Четверг, 22 августа 2019, 16:30

Продолжающаяся аннексия и бордеризация Россией территорий Грузии заслуживает повышенного международного внимания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил "Первому каналу" Грузии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Волкер в Вильнюсе встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По словам Волкера, возведение Россией заборов в грузинском селе Гугутианткари района Гори, у оккупированного Дисеви, оторвало людей от их домов и семейных могил.

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"Во-первых, это ужасная трагедия для людей, которые там живут. Все должны помнить, что люди в своих селах, в своих домах, во дворах которых семейные могилы, не могут вернуться к нормальной жизни. Люди просто заботятся о своих фермах, и это ужасно, очень плохо. Во-вторых, это абсолютно противоречит духу соглашения о прекращении огня от 2008 года, и совершенно противоречит тому, ради чего были созданы Женевские переговоры. Это ужасная трагедия, в том числе и для этих людей", - заявил дипломат.

Представители оккупационных сил 21 августа утром возобновили установку столбиков в грузинском селе Гугутианткари района Гори, у оккупированного Дисеви.

Вследствие установления нового забора на линии разграничения в грузинском селе Гугутианткари, на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией, оказались земельные участки с расположенными на них зданиями двух местных семей. В сутки 17-18 августа ФСБ России похитила восемь граждан Грузии.

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