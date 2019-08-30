СМИ: подозреваемый в убийстве в Берлине имеет связь с разведкой РФ

Подозреваемый, задержанный за убийство на прошлой неделе гражданина Грузии в Берлине, имел паспорт, номер которого связывает его с российскими cпецслужбами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Spiegel.

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в парке Кляйнер Тиргартен в центре Берлина. Свидетели сообщили, что убийца приблизился к мужчине на велосипеде и дважды выстрелил ему в голову, а потом быстро уехал.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова.

Он происходил из общины этнических чеченцев и жил в горном районе Панкисского ущелья Грузии. Он уехал в Германию, пережив попытку покушения в столице Грузии Тбилиси в 2015 году.

Вскоре после стрельбы в Берлине полиция нашла подозреваемого, который выбросил в реку велосипед, пистолет и другие доказательства.

Расследование, проведенное Der Spiegel совместно с Bellingcat и The Insider, установило, что подозреваемый, похоже, попал в ЕС по фальшивым документам.

Согласно визовой информации, мужчину зовут Вадим Андреевич Соколов. Ему якобы 49 лет и родился он в Иркутске. Он указал свой домашний адрес в Санкт-Петербурге.

Однако никого с фамилией предполагаемого убийцы не удалось найти ни в российском национальном паспортном реестре, ни в реестре водительских удостоверений.

С другой стороны, номер паспорта подозреваемого приводит к подразделению московского управления МВД, которое ранее выдавало документы для военной разведки ГРУ.

Подозреваемый прибыл в Европу через аэропорт имени Шарля де Голля в Париже.

Кремль заявил в среду, что убийство не имело ничего общего с российским государством или его официальными ведомствами.