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ЗМІ: підозрюваний у вбивстві в Берліні має зв'язок з розвідкою РФ

П'ятниця, 30 серпня 2019, 14:55

Підозрюваний, затриманий за вбивство минулого тижня громадянина Грузії в Берліні, мав паспорт, номер якого пов'язує його з російськими cпецслужбами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Spiegel.

40-річного Зелімхана Хангошвілі вбили 23 серпня в парку Кляйнер Тіргартен в центрі Берліна. Свідки повідомили, що вбивця наблизився до чоловіка на велосипеді й двічі вистрілив йому в голову, а потім швидко поїхав.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова.

Він походив із громади етнічних чеченців і жив в гірському районі Панкіської ущелини Грузії. Він виїхав до Німеччини, переживши спробу замаху в столиці Грузії Тбілісі в 2015 році.

Незабаром після стрілянини у Берліні поліція знайшла підозрюваного, який викинув в річку велосипед, пістолет та інші докази.

Розслідування, проведене Der Spiegel спільно з Bellingcat та The Insider, встановило, що підозрюваний, схоже, потрапив до ЄС за фальшивими документами.

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За візовою інформацією, чоловіка звуть Вадим Андрійович Соколов. Йому нібито 49 років і народився він в Іркутську, Сибір. Він вказав Санкт-Петербург своєю домашньою адресою.

Однак нікого з прізвищем передбачуваного вбивці не можна знайти в російському національному паспортному реєстрі, ані в реєстрі водійських посвідчень.

З іншого боку, номер паспорта підозрюваного приводить до підрозділу в московському МВС, який раніше видавав документи для військової розвідки ГРУ.

Підозрюваний прибув до Європи через аеропорт імені Шарля де Голля в Парижі. 

Кремль заявив у середу, що вбивство не мало нічого спільного з російською державою або її офіційними відомствами.

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