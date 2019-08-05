Россия обвинила посольство США и Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела

МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением акций протеста 3 августа в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", c таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Из интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - сказала Захарова.

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Так, по ее словам, американское посольство в России было "активнейшим образом" вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве.

"Посольство США в Москве опубликовало маршрут хождения, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу… Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее", - добавила дипломат, отметив, что только в самом конце документа опубликована просьба избежать следования по указанному маршруту.

"Как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывали людей подключиться к этому мероприятию", - указала Захарова.

Она также обвинила в попытке вмешательства во внутренние дела России немецкий телеканал Deutsche Welle.

Захарова назвала "феноменальным проколом" публикацию этим каналом на русском языке призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

"К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны - тем более, речь идет о канале, который имеет государственное финансирование - наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять", - заключила дипломат.

Очередная акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Было задержано более тысячи человек.

В Берлине назвали массовые задержания в Москве нарушением международных обязательств России.