Возвращение РФ в ПАСЕ нужно пересмотреть после событий в Москве - глава британской делегации

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление депутата-консерватора опубликовал в своем Facebook постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

"Всего несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права Федерации, и уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре и нам нужно будет вернуться к нему, когда ПАСЕ соберется на свою финальную пленарную сессию в начале октября. Картины, которые мы наблюдали (в Москве - ред.), являются недопустимыми и неслыханными", - подчеркнул он.

"Телевизионные сюжеты показывают, что методы, которые используются для "поддержания порядка" во время предвыборного этапа выборов в Московскую городскую думу, является вовсе не пропорциональными любой угрозе общественному порядку. Жестокость, с которой дубинки используются мужчинами, которые могут не быть обычними офицерами полиции, однозначно крайне недопустима в любом цивилизованном обществе", - сказал Гейл.

"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержало сохранение санкций до такого времени, пока Российская Федерация не будет намерена и способна соблюдать положения Конвенции", - говорит Гейл.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.