Люксембург планирует за два года узаконить рекреационное употребление каннабиса

Люксембург намерен стать первой страной ЕС, которая полностью узаконит использование конопли, и убеждает другие европейские страны сделать то же самое.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министерство здравоохранения планирует обнародовать предложение о начале законодательного процесса уже этой осенью, целью чего является принятие закона в течение двух лет.

Один из главных сторонников идеи, министр здравоохранения Этьен Шнайдер, называет причины, связанные с охраной здоровья, важнейшим двигателем в этом процессе.

По его словам, молодые люди легко покупают "траву" на черном рынке, контактируя с наркодилерами, которые предоставляют каннабис неизвестного качества и могут предлагать опасные наркотики.

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"Эта политика в отношении наркотиков, которую мы проводили в течение последних 50 лет, не сработала. Запрет на все делал это просто интересным для молодежи", - заявил Шнайдер.

Согласно проекту, который предлагают Шнайдер и министр юстиции Феликс Браз, Люксембург узаконит весь рынок каннабиса - от выдачи лицензий на его производство до легализации его потребления в рекреационных целях в условиях жесткой регламентации.

В то же время планируется не снимать запрет на личное выращивания. Возрастное ограничение для приобретения хотят установить на уровне 18 лет.

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Шнайдер также предусматривает запрет покупки нерезидентами, чтобы избежать "наркотуризма". Однако эксперты говорят, что закон Люксембурга может вызвать эффект домино в ЕС.

В Люксембурге уже разрешен медицинский каннабис и декриминализировано владение небольшими количествами для рекреационного использования. Покупка, продажа и выращивание остаются незаконными.

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Но легализация каннабиса требует гораздо больше шагов, чем просто объявление вещества законным. Нужны регулятивные рыночные механизмы, в частности установление налогов и проверка.

Сейчас поддержка законопроекта выглядит сильной. Три партии, которые формируют правящую коалицию в Люксембурге, внесли легализацию рекреационного каннабиса в свою повестку дня.