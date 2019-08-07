Люксембург планирует за два года узаконить рекреационное употребление каннабиса
Люксембург намерен стать первой страной ЕС, которая полностью узаконит использование конопли, и убеждает другие европейские страны сделать то же самое.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Министерство здравоохранения планирует обнародовать предложение о начале законодательного процесса уже этой осенью, целью чего является принятие закона в течение двух лет.
Один из главных сторонников идеи, министр здравоохранения Этьен Шнайдер, называет причины, связанные с охраной здоровья, важнейшим двигателем в этом процессе.
По его словам, молодые люди легко покупают "траву" на черном рынке, контактируя с наркодилерами, которые предоставляют каннабис неизвестного качества и могут предлагать опасные наркотики.
"Эта политика в отношении наркотиков, которую мы проводили в течение последних 50 лет, не сработала. Запрет на все делал это просто интересным для молодежи", - заявил Шнайдер.
Согласно проекту, который предлагают Шнайдер и министр юстиции Феликс Браз, Люксембург узаконит весь рынок каннабиса - от выдачи лицензий на его производство до легализации его потребления в рекреационных целях в условиях жесткой регламентации.
В то же время планируется не снимать запрет на личное выращивания. Возрастное ограничение для приобретения хотят установить на уровне 18 лет.
Шнайдер также предусматривает запрет покупки нерезидентами, чтобы избежать "наркотуризма". Однако эксперты говорят, что закон Люксембурга может вызвать эффект домино в ЕС.
В Люксембурге уже разрешен медицинский каннабис и декриминализировано владение небольшими количествами для рекреационного использования. Покупка, продажа и выращивание остаются незаконными.
Но легализация каннабиса требует гораздо больше шагов, чем просто объявление вещества законным. Нужны регулятивные рыночные механизмы, в частности установление налогов и проверка.
Сейчас поддержка законопроекта выглядит сильной. Три партии, которые формируют правящую коалицию в Люксембурге, внесли легализацию рекреационного каннабиса в свою повестку дня.