Люксембург планує за 2 роки узаконити рекреаційний вжиток канабісу

Люксембург має амбіції стати першою країною ЄС, яка повністю узаконила використання конопель, та переконує інші європейські країни зробити те ж саме.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністерство охорони здоров’я планує оприлюднити пропозицію щодо початку законодавчого процесу вже цієї осені, метою чого є ухвалення закону протягом двох років.

Один з головних прихильників ідеї - міністр охорони здоров’я Етьєн Шнайдер, який називає причини, пов'язані з охороною здоров'я, найважливішим рушієм у цьому.

За його словами, молоді люди легко купують "траву" на чорному ринку, контактуючи з наркодилерами, які надають канабіс невідомої якості, та можуть пропонувати небезпечні наркотики.

Читайте також Близько 1% дорослих в ЄС щоденно вживають канабіс

"Ця політика щодо наркотиків, яку ми проводили протягом останніх 50 років, не спрацювала. Заборона на все, робила це просто цікавішим для молоді", - заявив Шнайдер.

Відповідно до проєкту, який пропонують Шнайдер та міністр юстиції Фелікс Браз, Люксембург узаконить весь ринок канабісу - від видачі ліцензій на його виробництво до легалізації його споживання в рекреаційних цілях в умовах жорсткої регламентації.

Водночас планується не знімати заборону на особисте вирощування. Вікове обмеження для придбання хочуть встановити на рівні 18 років.

Читайте також У парламенті Іспанії ініціювали дебати щодо узаконення конопель

Шнайдер також передбачає заборону купівлі нерезидентами, щоб уникнути "наркотуризму". Проте експерти кажуть, що закон Люксембургу може спричинити ефект доміно в ЄС.

У Люксембургу вже дозволений медичний каннабіс і декриміналізоване володіння невеликими кількостями для рекреаційного використання. Купівля, продаж та вирощування залишаються незаконними.

Читайте також Влада Грузії назвала головну мету легалізації конопель

Але легалізація канабісу вимагає набагато більше кроків, ніж просто оголошення речовини законною. Потрібні регулятивні ринкові механізми, зокрема встановлення податків та перевірка якості.

Наразі підтримка законопроекту виглядає сильною. Три партії, які формують владну коаліцію в Люксембурзі, внесли легалізацію рекреаційного канабісу в свій порядок денний роботи.