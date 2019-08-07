Около 20 тысяч пассажиров пострадали из-за компьютерного сбоя в British Airways

British Airways отменила более 100 рейсов в и из аэропортов Лондона, сотни других были выполнены с задержками из-за ошибки в компьютерной системе регистрации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В результате отмен и задержек около 20 000 пассажиров оказались в затруднительном положении.

Авиакомпания заявила в среду, что она решила "временную системную проблему, которая вызвала задержки и отмены для коротких рейсов из аэропортов Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити.

BA отменила 117 рейсов за работу в или из Хитроу и 10 рейсов из Гатвика. Еще более 300 рейсов были задержаны. Авиакомпания заявила, что пассажиры, которые должны были лететь в среду, могут перебронировать рейс на другой день.

В мае 2017 года десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении, когда глобальный компьютерный сбой нарушил полеты сотен рейсов British Airways в течение трех дней.

Пассажиры British Airways также столкнулись с серьезными задержками в июле и сентябре 2016 года из-за проблем с системами онлайн-регистрации авиакомпании.