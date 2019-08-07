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Близько 20 тисяч пасажирів постраждали через комп’ютерний збій у British Airways 

Середа, 7 серпня 2019, 19:49

British Airways скасувала понад 100 рейсів в і з аеропортів Лондона, сотні інших були виконані з затримками через помилку у системі комп’ютерної реєстрації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В результаті скасувань і затримок близько 20 000 пасажирів опинилися в скрутному становищі.

Авіакомпанія заявила в середу, що вона вирішила "тимчасову системну проблему, яка викликала затримки і скасування для коротких рейсів з аеропортів Хітроу, Гатвік і Лондон-Сіті".

BA скасувала 117 рейсів через роботу в або з Хітроу і 10 рейсів з Гатвіка. Ще понад 300 рейсів були затримані. Авіакомпанія заявила, що пасажири, які мали летіти в середу, можуть перебронювати рейс на інший день.

У травні 2017 року десятки тисяч пасажирів опинилися в скрутному становищі, коли глобальний комп'ютерний збій порушив польоти сотень рейсів British Airways протягом трьох днів.

Пасажири British Airways також зіткнулися з серйозними затримками в липні та вересні 2016 року через проблеми з системами онлайн-реєстрації авіакомпанії.

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