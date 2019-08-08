Нидерландские производители фруктов жалуются на эмбарго РФ

Через пять лет после введения российского эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из ЕС фруктовый сектор Нидерландов до сих пор борется с его последствиями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет голландское издание NOS.

Фруктовики хотят прекратить экономические санкции против России, ставшие причиной эмбарго. Экономические санкции ЕС и США ввели после российской аннексии Крыма и поддержки Россией сепаратистов на востоке Украины.

"В 2014 году 20% наших груш ехали в Россию", - говорит Жерар ван ден Анкер, председатель Нидерландской организации производителей фруктов (NFO). "Нелегко подсчитать то, что мы упустили за последние пять лет из-за бойкота, но эти фрукты должны куда-то идти. И цены, которые мы получаем за груши, показывают, что производителям трудно удержаться на плаву", - отметил он.

Ван ден Анкер считает, что его призыв прекратить эти экономические санкции имеет шанс на успех. "Политики должны начать задумываться над тем, как мы справляемся. Хотят ли они сохранить собственные урожаи или стать зависимыми от других стран. Россия является хорошим примером: она сейчас инвестирует в собственный продовольственный цепочку, чтобы быть менее уязвимой и зависимой", - сказал он.

Ван ден Анкер отрицает то, что Европейский Союз не делает ничего для фруктово-овощного сектора, ведь предоставляет субсидии фруктовикам на востоке ЕС. Он хочет, чтобы это прекратилось.

"Потому что, в частности, в бывшем Восточном блоке это приводит к гораздо большему производству. Этот фрукт затем продается на рынок. В этих странах фрукты можно выращивать по более низкой цене и по гибким правилам. Мы действительно страдаем от этого. Поэтому мы хотим равных условий игры", - добавил он.

У овощного сектора Бельгии также большие проблемы, пишет VRT Nieuws. До эмбарго бельгийские фруктовики экспортировали в Россию 60% всех груш сорта "Конференция".

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран ЕС.