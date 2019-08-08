Нідерландські постачальники фруктів скаржаться на ембарго РФ

Через п’ять років після запровадження російського ембарго на сільськогосподарську продукцію з ЄС фруктовий сектор Нідерландів досі бореться з його наслідками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише нідерландське видання NOS.

Фруктовики хочуть припинити економічні санкції проти Росії, які стали причиною ембарго. Економічні санкції ЄС та США запровадили після російської анексії Криму та підтримки Росією сепаратистів на сході України.

"2014 року 20% наших груш їхали до Росії", - каже Жерар ван ден Анкер, голова Нідерландської організації фруктових постачальників (NFO). "Нелегко підрахувати те, що ми пропустили за останні п'ять років через бойкот, але цей фрукт повинен кудись піти. І ціни, які ми отримуємо за груші, показують, що виробникам важко втриматися над водою", - зазначив він.

Ван ден Анкер вважає, що його заклик припинити ці економічні санкції має шанс на успіх. "Політики повинні почати замислюватися над тим, як ми даємо собі раду. Чи хочуть вони зберегти власні врожаї чи стати залежними від інших країн. Росія є добрим прикладом цього: вона зараз інвестує у власний продовольчий ланцюжок, щоб бути менш вразливою та залежною", - сказав він.

Ван ден Анкер заперечує те, що Європейський союз не робить нічого для фруктово-овочевого сектору, адже надає субсидії фруктовикам на сході ЄС. Він хоче, щоб це припинилося.

"Тому що, зокрема, в колишньому Східному блоці це призводить до набагато більшого виробництва. Цей фрукт потім продається на ринок. У цих країнах фрукти можна вирощувати за нижчою ціною і за гнучкішими правилами. Ми справді страждаємо від цього. Тому ми хочемо рівних умов гри", - додав він.

У овочевого сектора Бельгії також є великі проблеми, пише VRT Nieuws. До ембарго бельгійські фруктовики експортували до Росії 60% усіх груш сорту "Конференція".

Президент Росії Владімір Путін продовжив до кінця 2020 року спеціальні економічні заходи, введені стосовно продукції з країн ЄС.