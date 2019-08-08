Водка из Чернобыля: в Британии представили первую бутылку "Аtomik"

Команде ученых из Великобритании и Украины удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики "homemade".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Для изготовления экспериментальной партии водки "Аtomik" использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. Радиоактивного загрязнения в воде не обнаружено", - говорится в сообщении.

В своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился три года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственные культуры, выращенных на этой территории.

В экспериментальных образцах, выращенных в рамках проекта, они обнаружили незначительное превышение допустимой концентрации (20 Бк/кг) стронция-90. Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество "примесей" в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке они смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14.

Концентрация углерода-14 была не выше, чем в любом другом алкогольном напитке.

Профессор Джим Смит из Университета Портсмута описывает "Аtomik" как, возможно, самую важную бутылку алкоголя в мире. В планах исследователей - наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

"Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценное изделие для поддержки экономического развития этих территорий", - сказал Смит.

Исследователи подчеркивают, что сегодня многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Сейчас создается социальное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания", которая в будущем будет производить и продавать высококачественную крафтовую водку "Аtomik".

Новость о водке из Чернобыля также вышла на ВВС, и британская журналистка, попробовав "Аtomik" на вкус, отметила, что в ней очень чувствуется привкус зерна.

Пока в рамках проекта была изготовлена ​​только одна бутылка водки, но, по словам профессора Смита, к концу года их, по планам, будет уже 500.

Продавать их планируют туристам, которые в последнее время посещают зону отчуждения все чаще.