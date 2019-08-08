Горілка з Чорнобиля: у Британії презентували першу пляшку "Аtomik"

Команді науковців з Великої Британії та України вдалося виготовити експериментальний радіоактивно безпечний алкоголь з чорнобильської води та пшениці з використанням традиційної методики "homemade".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Для виготовлення експериментальної партії "Аtomik" використовувалась вода з Чорнобильських свердловин. Дистильований алкоголь розводили з мінеральною водою із глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має схожий хімічний склад з ґрунтовими водами регіону Шампань у Франції. У воді не було виявлено радіоактивного забруднення", - йдеться у повідомленні.

У своєму звіті науковці також представили результати дослідницького проекту, який тривав 3 роки і полягав у вивченні міграції радіонуклідів із ґрунтів зони відчуження до сільськогосподарських культур, вирощених на цій території.

В експериментальних зразках, вирощених у рамках проекту, вони виявили незначне перевищення допустимої концентрації (20 Бк/кг) стронцію-90. Але оскільки у процесі виготовлення алкоголю кількість "домішок" у зерні зазвичай зменшується, то у готовому напої вони змогли виявити лише природний радіонуклід вуглець-14.

Концентрація вуглецю-14 була не більшою, ніж у будь-якому іншому алкогольному напої.

Професор Джим Сміт з Університету Портсмута описує "Аtomik" як, можливо, найважливішу пляшку алкоголю у світі. У планах дослідників - налагодити виробництво крафтової горілки із зерна, вирощеного у зоні обов’язкового відселення, і повертати 75% прибутку громаді постраждалих від аварії на ЧАЕС регіонів.

"Ми не плануємо вирощувати зерно у зоні відчуження у промислових масштабах, оскільки там зараз заповідник дикої природи. Натомість ми хочемо працювати у зоні обов’язкового відселення, де рівні забруднення значно нижчі і де все ще проживають люди. Ми прагнемо зробити високоцінний продукт для підтримки економічного розвитку цих територій", - сказав Сміт.

Дослідники підкреслюють, що сьогодні багато відселених територій вже можна використовувати для безпечного вирощування сільськогосподарських культур, якщо робити це під радіоекологічним контролем.

Зараз створюється соціальне підприємство "Чорнобильська алкогольна компанія", яка в майбутньому вироблятиме та продаватиме високоякісну крафтову горілку "Аtomik".

Новина про горілку з Чорнобиля також вийшла на ВВС і британська журналістка спробувала "Аtomik" на смак, зауваживши, що в ній дуже відчувається присмак зерна.

Наразі в рамках проекту була виготовлена лише одна пляшка горілки, але, за словами професора Сміта, до кінця року їх, за планами, буде вже 500.

Продавати їх планують туристам, які останнім часом відвідують зону відчуження все частіше.