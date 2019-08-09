Трамп обвинил Макрона в подаче "смешанных сигналов" Ирану

Президент США Дональд Трамп призвал Францию ​​не посылать Ирану "противоречивых сигналов" и заявил, что никто не имеет права говорить с Тегераном от имени Соединенных Штатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Иран сталкивается с серьезной финансовой проблемой. Они отчаянно хотят провести переговоры с США, но им посылают смешанные сигналы все те, кто претендует представлять нас, в частности президент Франции Макрон", - написал Трамп в четверг в своем Twitter.

"Я знаю, что в Эммануэля добрые намерения, как и у всех других, но никто не может отвечать за Соединенные Штаты, кроме Соединенных Штатов. Никто не имеет права представлять нас каким-либо образом", - добавил он.

Как известно, Франция, Германия и Великобритания создали платежную систему INSTEX, которая позволит проводить финансовые операции с Ираном в обход санкций США.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, вернув против него санкции. В ЕС продолжают выполнять соглашение с Ираном.

Напряженность усилилась, когда в прошлом месяце Иран захватил британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод.

Это произошло после того, как британские силы захватили иранский нефтяной танкер вблизи Гибралтара, обвинив в нарушении санкций против Сирии. Перед этим Иран сбил американский беспилотник.

США объявили создание коалиции в Персидском заливе, но Франция настаивает, что поддержит только "наблюдательную" миссию, и отвергает идею США о необходимости максимального давления на Тегеран.