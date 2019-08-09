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В МИД назвали топ-3 стран-лидеров в оформлении электронных виз в Украину

Пятница, 9 августа 2019, 12:20

С января по июль 2019 года больше всего украинских электронных виз оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Гордимся в МИД Украины итогам оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019 года, которыми пользуются иностранцы из 52 стран. Этому удобному новейшему механизму всего чуть больше года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности", - сообщил Заяц в Twitter.

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По информации, которую он обнародовал, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 тысяч электронных виз иностранцам.

Самыми активными пользователями современной веб-платформы МИД е-виза стали граждане Китая (12 125), Австралии (2368) и Саудовской Аравии (1787).

Чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16 839), деловых поездок (2355) и частных путешествий (618).

Самому молодому аппликанту на е-визу было 2 месяца, самому старшему - 96 лет.

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