В МИД назвали топ-3 стран-лидеров в оформлении электронных виз в Украину

С января по июль 2019 года больше всего украинских электронных виз оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Гордимся в МИД Украины итогам оформления электронных виз в Украину за январь-июль 2019 года, которыми пользуются иностранцы из 52 стран. Этому удобному новейшему механизму всего чуть больше года, но цифры красноречиво свидетельствуют о его эффективности", - сообщил Заяц в Twitter.

Читайте также МИД за год оформил около 11 тысяч электронных виз в Украину

По информации, которую он обнародовал, в 2019 году МИД централизованно оформил более 20 тысяч электронных виз иностранцам.

Самыми активными пользователями современной веб-платформы МИД е-виза стали граждане Китая (12 125), Австралии (2368) и Саудовской Аравии (1787).

Чаще всего оформляют украинские электронные визы с целью туризма (16 839), деловых поездок (2355) и частных путешествий (618).

Самому молодому аппликанту на е-визу было 2 месяца, самому старшему - 96 лет.