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У МЗС назвали топ-3 країни-лідери в оформленні електронних віз в Україну

П'ятниця, 9 серпня 2019, 12:20

З січня по липень 2019 року найбільше українські електронні візи оформлювали громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії.

Як пише "Європейська правда", про це у п'ятницю повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

"Пишаємося в МЗС України підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019 року, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо понад рік, але цифри красномовно свідчать про його ефективність", - повідомив Заяць у Twitter.

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За інформацією, яку він оприлюднив, у 2019 році МЗС централізовано оформив понад 20 тисяч електронних віз іноземцям.

Найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи МЗС еВіза стали громадяни Китаю (12 тисяч 125), Австралії (2 тисячі 368) та Саудівської Аравії (1 тисяча 787).

Найчастіше оформлюють українські електронні візи з метою туризму (16 тисяч 839), ділових поїздок (2 тисячі 355) та приватних подорожей (618).

Наймолодшому апліканту на еВізу було 2 місяці, найстаршому – 96 років.

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