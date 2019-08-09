У МЗС назвали топ-3 країни-лідери в оформленні електронних віз в Україну
З січня по липень 2019 року найбільше українські електронні візи оформлювали громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії.
Як пише "Європейська правда", про це у п'ятницю повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.
"Пишаємося в МЗС України підсумками оформлення електронних віз до України за січень-липень 2019 року, якими користуються іноземці з 52 держав. Цьому зручному новітньому механізму лише дещо понад рік, але цифри красномовно свідчать про його ефективність", - повідомив Заяць у Twitter.
За інформацією, яку він оприлюднив, у 2019 році МЗС централізовано оформив понад 20 тисяч електронних віз іноземцям.
Найактивнішими користувачами сучасної веб-платформи МЗС еВіза стали громадяни Китаю (12 тисяч 125), Австралії (2 тисячі 368) та Саудівської Аравії (1 тисяча 787).
Найчастіше оформлюють українські електронні візи з метою туризму (16 тисяч 839), ділових поїздок (2 тисячі 355) та приватних подорожей (618).
Наймолодшому апліканту на еВізу було 2 місяці, найстаршому – 96 років.