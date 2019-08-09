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В аэропорту Таллинна умер гражданин Украины

Пятница, 9 августа 2019, 14:39

В Таллиннском аэропорту умер мужчина 67 лет, который прилетел в Эстонию киевским рейсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В четверг около 21:00 из Таллиннского аэропорта поступило сообщение о том, что в зоне пограничного контроля стало плохо гражданину Украины.

Прибывшие на место медики и спасатели пытались реанимировать 67-летнего мужчину, однако безрезультатно.

Мужчина имел вид на жительство в Эстонии, его родственники живут в этой стране.

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