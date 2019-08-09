В аэропорту Таллинна умер гражданин Украины
Пятница, 9 августа 2019, 14:39
В Таллиннском аэропорту умер мужчина 67 лет, который прилетел в Эстонию киевским рейсом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
В четверг около 21:00 из Таллиннского аэропорта поступило сообщение о том, что в зоне пограничного контроля стало плохо гражданину Украины.
Прибывшие на место медики и спасатели пытались реанимировать 67-летнего мужчину, однако безрезультатно.
Мужчина имел вид на жительство в Эстонии, его родственники живут в этой стране.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua