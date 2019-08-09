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В аеропорту Таллінна помер громадянин України

П'ятниця, 9 серпня 2019, 14:39

У Талліннському аеропорту помер чоловік 67 років, який прилетів в Естонію київським рейсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У четвер близько 21:00 з Талліннського аеропорту надійшло повідомлення про те, що в зоні прикордонного контролю стало погано громадянину України.

Прибулі на місце медики і рятувальники намагалися реанімувати 67-річного чоловіка, проте безрезультатно.

Чоловік мав посвідку на проживання в Естонії, його родичі живуть у цій країні.

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