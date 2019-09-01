Зеленский о первом дне визита в Польшу: не оттепель в отношениях, а прорыв

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня визита в Польшу, заявив о прорыве в отношениях.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Не оттепель в отношениях, а прорыв — я так охарактеризовал бы итоги первого дня моего визита в Польшу", - написал Зеленский.

"Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой патронатом будет восстановлена рабочая группа из, скажем так, "обнуление" взаимных претензий – в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения. Это был очень болезненный вопрос, но огромное взаимное уважение, политическая воля строить дружеские стратегические отношения Украины и Польши помогут нам завершить эту работу и пролистать болезненные страницы совместной истории", - пояснил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-ексгумаційні работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Как известно, украинская сторона ввела запрет в апреле 2017 года в ответ на уничтожение ряда украинских погребальных монументов в честь воинов УПА на территории Польши.

Киев ожидает, что после отмены моратория произойдет быстрое размораживание двустороннего сотрудничества и решения наиболее острых проблем. Например, с выдачей лицензий на грузовые перевозки.

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