Зеленський про перший день візиту в Польщу: не відлига у відносинах, а прорив

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Польщі, заявивши про прорив у відносинах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Не відлига у відносинах, а прорив — я так охарактеризував би підсумки першого дня мого візиту до Польщі", - написав Зеленський.

"Ми зрушили з місця процес відновлення історичної справедливості: під нашим з Анджеєм Дудою патронатом буде відновлена робоча група зі, скажімо так, "обнулення" взаємних претензій – зокрема, спільні експедиції займатимуться пошуком і перепохованням на батьківщині загиблих польських та українських вояків і мирного населення. Це було дуже болюче питання, але величезна взаємна повага, політична воля будувати дружні стратегічні відносини України та Польщі допоможуть нам завершити цю роботу й перегорнути болючі сторінки спільної історії" - пояснив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Як відомо, українська сторона запровадила заборону у квітні 2017 року у відповідь на знищення низки українських поховальних монументів на честь вояків УПА на території Польщі.

Київ очікує, що після скасування мораторію відбудеться швидке розморожування двосторонньої співпраці та вирішення найбільш гострих проблем. Наприклад, із видачею ліцензій на вантажні перевезення.

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